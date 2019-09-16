Аскаров и Амиров вошли в топ-20 драфта 2020 года по версии TSN

Два российских игрока попали в топ-20 предстоящего драфта новичков НХЛ в 2020 году по версии инсайдера TSN Боба Маккензи.

Голкипер системы СКА Ярослав Аскаров занял 6-ю строчку, нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров — 13-ю. Возглавил рейтинг канадский нападающий из клуба «Римуски» Алексис Лафренье.

Церемония драфта пройдет в Монреале 26-27 июня.

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