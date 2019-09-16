Артемий Панарин: «Когда меня обменяли из «Чикаго», чувствовал давление. В Нью-Йорке его не ощущаю»
16 сентября 2019, 07:26
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как чувствует себя перед началом нового сезона.
— Когда меня обменяли из «Чикаго», я чувствовал давление, — цитирует официальный сайт НХЛ Панарина. — Здесь я его не ощущаю. Все лучше, чем я ожидал. Очень важно наладить взаимопонимание. У нас для этого есть все.
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