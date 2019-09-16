НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Артемий Панарин: «Когда меня обменяли из «Чикаго», чувствовал давление. В Нью-Йорке его не ощущаю»

16 сентября 2019, 07:26
Теги:

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как чувствует себя перед началом нового сезона.

— Когда меня обменяли из «Чикаго», я чувствовал давление, — цитирует официальный сайт НХЛ Панарина. — Здесь я его не ощущаю. Все лучше, чем я ожидал. Очень важно наладить взаимопонимание. У нас для этого есть все.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир