Артемий Панарин: «Думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об отношении к своему обмену из «Чикаго».

— Когда я выступал за «Чикаго», то думал, что буду играть здесь всю карьеру, — приводит слова Панарина журналист Daily Herald Джон Диц. - Но случился обмен. Это все еще меня смущает.

28-летний форвард выступал за «Чикаго» с 2015 года. В июне 2017-го Панарина обменяли в «Коламбус». Летом 2019 года в качестве неограниченно свободного агента форвард подписал контракт с «Рейнджерс».

В текущем сезоне Панарин набрал 79 (30+49) очков в 58 матчах НХЛ.