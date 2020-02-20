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Артемий Панарин: «Думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру»

20 февраля 2020, 08:16
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об отношении к своему обмену из «Чикаго».

— Когда я выступал за «Чикаго», то думал, что буду играть здесь всю карьеру, — приводит слова Панарина журналист Daily Herald Джон Диц. - Но случился обмен. Это все еще меня смущает.

28-летний форвард выступал за «Чикаго» с 2015 года. В июне 2017-го Панарина обменяли в «Коламбус». Летом 2019 года в качестве неограниченно свободного агента форвард подписал контракт с «Рейнджерс».

В текущем сезоне Панарин набрал 79 (30+49) очков в 58 матчах НХЛ.

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