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Артем Анисимов: «Можно сказать, что я сделал хет-трик»

11:16
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Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль, а также реализовал буллит.

— Можно сказать, что я сделал хет-трик, — приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ. — Ведь шайба три раза пересекла линию ворот после моих бросков.

Мы не прекращали бороться. Боролись до конца. Если что-то не получалось, что старались упрощать игру: вбросить шайбу в зону и бороться у бортов.

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