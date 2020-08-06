«Аризона» вышла вперед в серии с «Нэшвиллом»

«Аризона» в третьем матче квалификационного раунда обыграла «Нэшвилл» — 4:1. «Койотс» снова вышли вперед в серии — 2-1.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проводятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

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Плей-офф

Квалификационный раунд

«Аризона» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Дворак — 2 (Яльмарссон, Холл), 5:09 — 1:0. Арвидссон — 2 (Форсберг, Джохансен), 27:31 — 1:1. Гарлэнд — 1 (Степан, Келлер), 47:08 — 2:1. Холл — 1 (бол., Кессел, Экман-Ларссон), 55:38 — 3:1. Седерберг — 1 (п.в.), 58:06 — 4:1.

Вратари: Кюмпер — Сарос (58:01 — 58:06).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+9+10) — 40 (19+5+16).

Наши: — - -.

5 августа. Эдмонтон. Rogers Place.