«Аризона» выиграла у «Филадельфии», Любушкин набрал очко
«Аризона» одолела «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). «Койотс» одержали третью победу кряду, а «Флайерз» потерпели третье подряд поражение.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сделал одну голевую передачу.
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«Аризона» — «Филадельфия» — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
Голы: Ричардсон — 3 (Чикран, Хиностроза), 12:33 — 1:0. Истерли — 1 (Любушкин, Шмолц ), 13:30 — 2:0. Келлер — 11 (бол., Холл, Кессел), 16:15 — 3:0. Круз — 9 (Степан, Голигоски), 39:59 — 4:0. Питлик — 4, 43:00 — 4:1. Келлер — 12 (Шмолц ), 44:27 — 5:1. Браун — 2 (Кутюрье, Гостисбеер), 48:46 — 5:2. Степан — 7 (мен., п.в.), 57:36 — 6:2.
Вратари: Раанта (Хилл, 40:00) — Харт (Эллиотт, 16:15, 56:26 — 57:36).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 22 (12+6+4) — 29 (10+7+12).
Наши: Любушкин (14.35/1/0) — Проворов (24.41/1/-3).
5 января. Глендейл. Gila River Arena.