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«Аризона» выиграла у «Филадельфии», Любушкин набрал очко

5 января 2020, 06:38
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«Аризона» одолела «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). «Койотс» одержали третью победу кряду, а «Флайерз» потерпели третье подряд поражение.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Филадельфия» — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Голы: Ричардсон — 3 (Чикран, Хиностроза), 12:33 — 1:0. Истерли — 1 (Любушкин, Шмолц ), 13:30 — 2:0. Келлер — 11 (бол., Холл, Кессел), 16:15 — 3:0. Круз — 9 (Степан, Голигоски), 39:59 — 4:0. Питлик — 4, 43:00 — 4:1. Келлер — 12 (Шмолц ), 44:27 — 5:1. Браун — 2 (Кутюрье, Гостисбеер), 48:46 — 5:2. Степан — 7 (мен., п.в.), 57:36 — 6:2.

Вратари: Раанта (Хилл, 40:00) — Харт (Эллиотт, 16:15, 56:26 — 57:36).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (12+6+4) — 29 (10+7+12).

Наши: Любушкин (14.35/1/0) — Проворов (24.41/1/-3).

5 января. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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