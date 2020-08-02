«Аризона» обыграла «Нэшвилл»
2 августа 2020, 23:54
«Аризона» в квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:3.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Койотс». Следующий матч пройдет 4 августа.
НХЛ
Квалификационный раунд
«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Голы: Экман-Ларссон — 10 (Холл, Степан), 7:59 — 0:1. Дворак — 19 (Кессел, Холл), 10:52 — 0:2. Келлер — 18 (бол., Дворак, Кессел), 15:42 — 0:3. Форсберг — 22 (бол.), 19:57 — 1:3. Грабнер — 9 (мен.), 36:25 — 1:4. Эллис — 9 (Джохансен, Йоси), 40:30 — 2:4. Форсберг — 23 (бол., Йоси, Дюшен), 48:56 — 3:4.
Вратари: Сарос (58:23) — Кюмпер.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 43 (10+13+20) — 37 (14+12+11).
Наши: — - -.
2 августа. Эдмонтон. Rogers Place.
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