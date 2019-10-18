«Аризона» обыграла «Нэшвилл»
07:45
«Аризона» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Нападающий Фил Кессел оформил дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Дворак — 3 (Шмолц ), 6:06 — 1:0. Кессел — 1 (бол., Келлер, Степан), 10:34 — 2:0. Фаббро — 2 (Террис, Эллис), 23:13 — 2:1. Чикран — 1 (бол., Шмолц , Голигоски), 34:27 — 3:1. Кессел — 2 (бол., Келлер, Степан), 45:43 — 4:1. Бонино — 3 (Эллис), 56:39 — 4:2. Седерберг — 1 (п.в., Круз), 57:10 — 5:2.
Вратари: Кюмпер — Сарос (56:45 — 57:10).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 32 (15+11+6) — 25 (3+11+11).
18 октября. Глендейл. Gila River Arena.
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