Антон Худобин: «На нас никто не ставил. Ну и нормально»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин подчеркнул, что «Старз» не считались фаворитами ни в одном из раундов Кубка Стэнли. В результате команда добралась до финала, где встретится с победителями решающей серии «Востока» между «Тампа-Бэй» и «Айлендерс».

— Удивительно, что в последних двух сериях «Даллас» точно не считался фаворитом.

— Почему в двух? Во всех трех! Мы же смотрим телевизор, все читаем. 58 процентов отдавали на то, что «Калгари» пройдет дальше, приводили какие-то аргументы. Кроме того, мы позже узнали, что они специально выходили на нас, считая, что так будет легче. На нас точно никто не ставил в серии против «Колорадо» и тем более в серии против «Вегаса». Ну и нормально. У нас в команде очень много опытных хоккеистов, которые знают, что надо делать в такой момент. У многих были за плечами финалы. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Худобина