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Андрей Алексеев: «Не пил самогон из Кубка Стэнли»

02:59
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев признался, что не пробовал самогон, который Иван Барбашев наливал в Кубок Стэнли, презентуя его в Москве.

— Попробовали самогон, которым Барбашев заполнил Кубок Стэнли?

— Нет, я не пробовал самогон (смеется). Потому что на следующий день у нас была товарищеская игра со «Спартаком». Нужно было готовиться. Я ехал к Барбашеву не пить самогон. Ехал для того, чтобы поздравить друга и пообщаться с ним.

Иван Барбашев наполнил Кубок Стэнли самогоном. Видео

Дополнительная информация

https://iz.ru/913131/aleksei-fomin/ne-pil-samogon-iz-kubka-stenli

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