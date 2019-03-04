"Анахайм" прервал серию поражений, обыграв "Колорадо"

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" - 2:1. Победная шайба на счету защитника Кэма Фаулера.
"Дакс" прервали серию из пяти поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Колорадо" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Сильверберг - 17 (Гюле), 3:17 - 1:0. Фаулер - 4 (бол., Ракелль, Сильверберг), 30:26 - 2:0. Брассар - 12 (бол., Седерберг, Комфер), 44:17 - 2:1.
Вратари: Гибсон - Грубауэр (58:57).
Штраф: 12 - 21.
Броски: 23 (10+9+4) - 26 (6+10+10).
Наши: - - Задоров (18.28/0/0).
3 марта. Анахайм. Honda Center.
Загрузка...