«Анахайм» обыграл «Питтсбург»

«Анахайм» выиграл у «Питтсбурга» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей отличились Дэнтон Хейнен, Райан Гецлаф и Брендан Гуле. В составе гостей дубль сделал Джейсон Зукер.

«Анахайм» набрал 60 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Питтсбурга» 80 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Хейнен — 8 (Шервуд, Мэнсон), 14:14 — 1:0. Зукер — 18 (бол., Петтерссон, Шульц), 21:16 — 1:1. Гецлаф — 13 (бол., Стил, Милано), 29:23 — 2:1. Гюле — 3, 37:20 — 3:1. Зукер — 19 (Маккэн, Петтерссон), 58:39 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Мюррей (57:02 — 58:39, 58:50).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 21 (2+15+4) — 30 (10+9+11).

Наши: — - Малкин (19.21/3/-2).

29 февраля. Анахайм. Honda Center.