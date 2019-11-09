Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил дебют нападающего Никиты Гусева в НХЛ.

27-летний форвард провел за «Нью-Джерси» 11 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков, проводя в среднем на льду чуть меньше 13 минут. Кроме того, Гусев пропустил несколько встреч по решению тренерского штаба «Дэвилз».

— Понимаете, почему у Гусева не совсем получается в НХЛ?

— Он уже забросил 4 шайбы, при этом он играет всего по 12 минут. Зная Никиту, могу сказать, что он — мастер забивать, но ему постоянно нужно находиться в игровом тонусе. Понимаю, как ему тяжело. Говорили с ним перед отъездом, Гусев понимает, что ему нужно прибавить в скорости, движении, работе в защите. Это первые моменты, которые требуют тренеры в НХЛ, это не секрет. Мы ведь не случайно переводили его на правый фланг, хотели, чтобы он принимал шайбу с правой руки, думали, что ему будет легче делать это в движении.

— Возможен ли его перевод на правый фланг?

— Я могу лишь делиться своим видением, которое может не совпадать с мнением североамериканского коллеги. Я ведь не могу посоветовать тренеру «Нью-Джерси», что ему делать. Знаю, что генеральный менеджер команды хорошо относится к Никите — неслучайно его помощник сейчас находится на скамейке. Впрочем, только тренер отвечает за результат, что бы ему ни советовали.

— В чем могут не совпадать ваше видение и видение нынешнего тренера Гусева?

— Как я уже сказал, Никите однозначно нужно добавлять в движении, если он хочет играть в НХЛ. Это быстрая, жесткая лига, Гусев немного отстает. В плане голевого чутья Никита — уникальный хоккеист, даже играя всего 12 минут, он умудряется забивать и создавать моменты своими передачами. Иногда Никита оправдывает аванс, если доверять ему. Но есть и такой момент: у его теперешнего тренера в наличии есть и другие хоккеисты высокого уровня, которых можно использовать в первых звеньях. (Марат Сафин, Алексей Шевченко)

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