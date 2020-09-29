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«Тропинка проложена. «Тампа» в состоянии выиграть трофей еще раз». Бадюков — о победе «Лайтнинг» в Кубке Стэнли

29 сентября 2020, 11:34
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Экс-форвард сборной России по хоккею Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что хоккеисты «Тампы-Бэй» способны найти стимул побороться за Кубок Стэнли в новом сезоне. «Лайтнинг» завоевали трофей, победив в финальной серии «Даллас» (4-2).

— Сейчас главное, чтобы сезон начался, — заявил Бадюков. —  В регулярке я думаю, мы увидим более расслабленную, интересную «Тампу», потому что ничто на команду довлеть не будет. Хотя я уверен, что те же Кучеров и Купер всегда найдут в себе стимул. Играть плей-офф Кубка Стэнли со зрителями — новый вызов. Я думаю, «Тампа» в состоянии выиграть Кубок ещё раз. У них достаточно молодая команда, с обилием мастерства. Тропинка уже проложена. (Константин Колмаков)

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