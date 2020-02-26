Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о реализованном буллите в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 Б).

Россиянин забросил буллит неудобной рукой, принеся своей команде победу.

— Я иногда даже не знаю, какое движение буду использовать, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Так что согласен на такой исход.

В текущем сезоне Овечкин набрал 60 (43+17) очков в 62 матчах НХЛ.