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Александр Овечкин: «Не уверен, что кто-то из команды думает о моей 700-й шайбе»

20 февраля 2020, 05:35

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не считает, что его команде мешает приближающийся рекорд россияинна. Ему осталось забросить две шайбы до отметки в 700 голов в НХЛ.

— Не уверен, что кто-то из нас об этом думает, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Забью, когда получится. Это вопрос времени — завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-resumes-quest-for-700-at-home/c-315280750

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