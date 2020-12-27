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Александр Георгиев получил визу в США

27 декабря 2020, 19:55
Александр Георгиев. Фото AFP
Александр Георгиев. Фото AFP
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Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев успеет к открытию тренировочного лагеря. Он решил все вопросы с получением новой визы, сообщает Hockey Buzz.

Георгиев ждал в Финляндии получения новой визы для возвращения в Нью-Йорк, которая понадобилась ему после подписания нового контракта с «Рейнджерс». Однако голкипер должен будет сесть на карантин по прибытии в Нью-Йорк.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 91,0 процента бросков. В плей-офф не сыграли ни одного матча.

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