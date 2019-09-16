Александр Георгиев — о конкуренции с Шестеркиным: «Все зависит только от меня»
16 сентября 2019, 20:11
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о конкуренции за место в составе с другим российским вратарем — Игорем Шестеркиным.
— Сезон длинный. Не стоит пока думать, что может случиться. Все зависит только от меня, — приводит слова Георгиева NY Post.
Для меня нынешняя предсезонка ничем не отличается от предыдущей. Нужно сосредоточиться на своей игре. Моя задача — проявить себя в тренировочном лагере еще лучше, чем год назад.
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