Александр Барков: «Флорида» начала терять шайбы, и вот результат"

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал поражение от «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:4. После первого периода «Пантерз» вели 2:0.

— Мы просто отошли от того, что делали в первом периоде, — цитирует официальный сайт НХЛ Баркова. — Начали терять шайбы, и вот результат. Команда просто должна была продолжать играть, опускать их в их зону, а мы этого не делали во втором и третьем периоде. Мы начали терять шайбы, и вот результат.