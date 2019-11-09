Алекс Киллорн: «У «Тампы» было недельное сплочение»

Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн подвел итоги победы над «Баффало» (3:2) в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— У нас наконец-то получилась целостная игра. А таких у нас не было аж с предсезонки. Во всех ситуациях мы сыграли стабильно и здорово удержали нужный результат.

Мы хорошо выходили из обороны. С этим проблем не возникало. И это дало возможность одержать победу.

Круто, что местные болельщики явно разбираются в хоккее. Да еще и знают всех игроков по именам! Я впечатлен. Арена необычная. Трибуны не вплотную. Но прикольно — зрители громко поддерживали. Очевидно, многие из этих болельщиков выросли как болельщики НХЛ. Не каких-то одних клубов. Поэтому подбадривали и тех, и других.

Хедман набрал очки — это здорово. У него была сложная неделя с кучей интервью и разнообразных мероприятий. Да и вообще было классно. У нас останется много приятных воспоминаний.

Что точно сильно запомнится — мы провели здесь командой столько времени совместно, сколько не проводили никогда. Неделю не играли и все это время были вместе. Эдакое недельное сплочение. Это необычно. Но хорошо. Вчера сказали друг другу: ребят, хватить сплачиваться, завтра игра, будем к ней готовы.

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