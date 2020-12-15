Абрамов может вернуться в Финляндию, если сезон в АХЛ не стартует

Нападающий Виталий Абрамов покидает «Юкурит», чтобы вернуться в Северную Америку и начать подготовку к сезону. 22-летний россиянин находился в финском клубе на правах аренды.

Однако между клубами существует договоренность, что, если сезон в АХЛ не начнется, а форвард не сможет пробиться в состав «Оттавы», то он вернется в «Юкурит», сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

Абрамов в 8 матчах чемпионата Финляндии набрал 7 (5+2) очков.

Напомним, что после возвращения в Канаду все хоккеисты должны пройти обязательный 14-дневный карантин.