650-й гол Овечкина в карьере помог "Вашингтону" обыграть "Торонто"

"Вашингтон" на выезде выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третье поражение "Мэйпл Ливз" кряду.

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин​ отметился голом. Это его 650-я заброшенная шайба в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вашингтон" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Овечкин - 43 (бол., Карлсон, Оши), 23:54 - 0:1. Коннолли - 15 (Эллер, Уилсон), 32:07 - 0:2. Юнссон - 16 (Мэттьюс), 44:23 - 1:2. Уилсон - 16 (мен., Эллер), 46:46 - 1:3. Таварес - 34 (Райлли), 59:27 - 2:3.

Вратари: Андерсен (56:17 - 59:59) - Холтби.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 42 (12+9+21) - 28 (8+13+7).

Наши: Зайцев (15.35/0/0) - Кузнецов (17.19/3/-1), Овечкин (18.21/3/-1), Орлов (22.10/2/+1).

22 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.