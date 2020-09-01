43-летний Хара еще не принял решение по поводу завершения карьеры

Капитан «Бостона» Здено Хара еще не принял решения по поводу дальнейшей карьеры. Сегодня «Брюинз» вылетели из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).

— Я еще не принял решение, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Хару. — Только что завершилась игра, я буду рассматривать все варианты.