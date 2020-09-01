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43-летний Хара еще не принял решение по поводу завершения карьеры

1 сентября 2020, 11:53
Здено Хара (в центре). Фото nhl.com
Здено Хара (в центре). Фото nhl.com
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Капитан «Бостона» Здено Хара еще не принял решения по поводу дальнейшей карьеры. Сегодня «Брюинз» вылетели из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).

— Я еще не принял решение, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Хару. — Только что завершилась игра, я буду рассматривать все варианты.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/bruins-future-uncertain-after-elimination/c-318839656

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