43-летний Хара еще не принял решение по поводу завершения карьеры
1 сентября 2020, 11:53
Капитан «Бостона» Здено Хара еще не принял решения по поводу дальнейшей карьеры. Сегодня «Брюинз» вылетели из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ, 1-4 в серии).
— Я еще не принял решение, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Хару. — Только что завершилась игра, я буду рассматривать все варианты.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/bruins-future-uncertain-after-elimination/c-318839656