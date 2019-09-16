4 очка Пачиоретти помогли «Вегасу» обыграть «Аризону», у Любушкина гол

В первом предсезонном матче НХЛ «Вегас» дома уверенно обыграл «Аризону» — 6:2. Главным героем встречи стал форвард «золотых рыцарей» Макс Пачоретти, набравший 4 (3+1) очка.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина гол, 5 силовых приемов и 4 заблокированных броска за 20:12 на льду (3:43 — в меньшинстве). У форварда «рыцарей» Валентина Зыкова показатель полезности «+1», бросок в створ и 3 силовых приема за 14:47 (3:02 — в большинстве).

НХЛ. Контрольные матчи

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы: Любушкин — 1 (Йеник, Дворак), 4:00 — 0:1. Пачоретти — 1 (Холден), 4:39 — 1:1. Хиностроза — 1 (Хейтон, Несс), 9:08 — 1:2. Пачоретти — 2, 12:10 — 2:2. Пачоретти — 3 (мен., Коглан, Гласс), 16:53 — 3:2. Икин — 1 (Пачоретти), 24:55 — 4:2. Смит — 1 (мен.), 48:58 — 5:2. Макнэбб — 1 (мен., Икин), 59:18 — 6:2.

Вратари: Суббан — Хилл.

Штраф: 27 — 30.

Броски: 33 (15+8+10) — 31 (13+11+7).

Наши: Зыков (14.47/1/+1) — Любушкин (20.54/1/-1).

15 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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