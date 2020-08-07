4:6! «Сент-Луис» без Барбашева проиграл «Вегасу»

«Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче группового раунда плей-офф НХЛ (4:6). Для «Блюз» это второе подряд поражение после возобновления сезона.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев пропустил игру по личным причинам.

НХЛ

Плей-офф

Запад. Групповой раунд

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Голы: Перрон — 2 (Сэнфорд, О`Райлли), 4:02 — 1:0. Парэйко — 1 (Шенн), 21:45 — 2:0. Теодор — 1 (бол., Стоун), 26:50 — 2:1. Так — 1 (Носек, Холден), 30:47 — 2:2. Так — 2 (бол., Смит, Казинс), 33:13 — 2:3. Парэйко — 2 (О`Райлли, Сэнфорд), 34:07 — 3:3. Брауэр — 1 (Бозак), 34:28 — 4:3. Уайтклауд — 1 (Руа, Так), 42:01 — 4:4. Стоун — 2 (Макнэбб, Шмидт), 52:31 — 4:5. Теодор — 2, 54:49 — 4:6.

Вратари: Биннингтон (57:34) — Флери.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 17 (5+8+4) — 38 (13+14+11).

7 августа. Эдмонтон. Rogers Place.