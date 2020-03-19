Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Владимиру Константинову — 53 года

19 марта 2020, 11:30
Владимир Константинов. Фото Reuters
Владимир Константинов. Фото Reuters
Теги:

53 года исполнилось прославленному российскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону мира Владимиру Константинову.

Константинов — бывший защитник ЦСКА и «Детройта», в 2019 году был включен в Зал славы штата Мичиган. В 1997 году он вместе с Вячеславом Фетисовым и клубным массажистом Сергеем Мнацакановым попали в ДТП. В итоге хоккеист оказался прикован к инвалидному креслу, а травмы головы привели к нарушениям речи и памяти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир