53 года исполнилось прославленному российскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону мира Владимиру Константинову.

Константинов — бывший защитник ЦСКА и «Детройта», в 2019 году был включен в Зал славы штата Мичиган. В 1997 году он вместе с Вячеславом Фетисовым и клубным массажистом Сергеем Мнацакановым попали в ДТП. В итоге хоккеист оказался прикован к инвалидному креслу, а травмы головы привели к нарушениям речи и памяти.