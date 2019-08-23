Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин? считает, что турнир в Перми имеет важное значение для развития Пермского края. На Турнире четырех наций с 23 по 25 августа сыграют молодежные сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии.

— Федерация хоккея развивает регионы, детский спорт. Проведение Турнира четырех наций — это важный момент для развития вашего региона, — цитирует ТАСС Брагина.