Валерий Брагин: «Проведение Турнира четырех наций — это важный момент для развития Пермского края»
04:02
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин? считает, что турнир в Перми имеет важное значение для развития Пермского края. На Турнире четырех наций с 23 по 25 августа сыграют молодежные сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии.
— Федерация хоккея развивает регионы, детский спорт. Проведение Турнира четырех наций — это важный момент для развития вашего региона, — цитирует ТАСС Брагина.
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