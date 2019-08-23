Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей

Валерий Брагин: «Проведение Турнира четырех наций — это важный момент для развития Пермского края»

04:02

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин? считает, что турнир в Перми имеет важное значение для развития Пермского края. На Турнире четырех наций с 23 по 25 августа сыграют молодежные сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии.

— Федерация хоккея развивает регионы, детский спорт. Проведение Турнира четырех наций — это важный момент для развития вашего региона, — цитирует ТАСС Брагина.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6789892

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир