Умер юный хоккеист после падения с турника

Юный хоккеист из Тверской области погиб, ударившись головой о бетонный пол, сообщает «МК».

По сведениям источника, 16-летний подросток получил тяжелую травму на даче в Тверской области после падения с турника, после чего у мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Вскоре пострадавший впал в кому. 28 августа подростка на вертолете переправили в НИИ детской хирургии и травматологии, где 1 сентября он скончался.

Юный хоккеист выступал за команды «Динамо» и «Северная Звезда» на позиции нападающего.