Умер юный хоккеист после падения с турника
18:40
Юный хоккеист из Тверской области погиб, ударившись головой о бетонный пол, сообщает «МК».
По сведениям источника, 16-летний подросток получил тяжелую травму на даче в Тверской области после падения с турника, после чего у мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Вскоре пострадавший впал в кому. 28 августа подростка на вертолете переправили в НИИ детской хирургии и травматологии, где 1 сентября он скончался.
Юный хоккеист выступал за команды «Динамо» и «Северная Звезда» на позиции нападающего.
Дополнительная информация:
https://www.mk.ru/incident/2020/09/02/yunyy-khokkeist-umer-v-moskve-svalivshis-s-turnika.html