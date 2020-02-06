Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Угадай победителя матча Финляндия — Россия!

6 февраля 2020, 08:00

В четверг, 6 февраля, в вынесенном матче третьего этапа Евротура, Шведских игр, сыграют Финляндия и Россия. Встреча на арене Helsinki Ice Hall, где выступает клуб финской лиги HIFK, начнется в 19.30 по московскому времени.

Главная интрига Шведских игр — как сыграют в главной сборной серебряные призеры МЧМ. В этой команде их шесть человек — защитники Романов и Галенюк, нападающие Марченко, Морозов, Подколзин и Денисенко.

Букмекеры не верят, что наша команда сумеет сыграть сверхрезультативно, однако на МЧМ большинство матчей россиян были «верховыми», поэтому вполне привлекательным выглядит коэффициент БК «Лига Ставок» на индивидуальный «Тотал» России больше 2,5 — его можно взять за 2,20.

В целом Финляндия в этом матче выглядит фаворитом. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 2,20, сборной России — 2,75. Ничья оценивается с вероятностью — 4,15. А как считаете вы?

Удвой свою первую интерактивную ставку вместе с новой акцией от БК «Лига Ставок». Подробности на сайте.

Результаты опроса

проголосовало: 110
Все опросы
Как закончится матч Финляндия — Россия на Шведских играх?
Победой России с разностью в три и более шайбы
6.4%
Победой России с разностью в одну-две шайбы
30.9%
Победой России в овертайме
6.4%
Победой России в серии буллитов
3.6%
Победой Финляндии с разностью в три и более шайбы
8.2%
Победой Финляндии с разностью в одну-две шайбы
40.9%
Победой Финляндии в овертайме
2.7%
Победой Финляндии в серии буллитов
0.9%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир