Тренировочный сбор белорусской хоккейной сборной завершен досрочно

Федерация хоккея Белоруссии на своем официальном сайте сообщила, что тренировочный сбор белорусской сборной завершился досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеисты должны продолжить подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который состоится в августе, в индивидуальном режиме.

— В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья хоккеистов, тренеров, административного штаба и их семей, руководство Федерации хоккея Белоруссии приняло решение о прекращении учебно-тренировочного сбора национальной команды с 15 апреля, — говорится в сообщении организации.