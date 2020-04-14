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«Тренер замучил, посоветуйте что делать». Ковальчук жалуется на тренировки жены

14 апреля 2020, 10:47
Николь и Илья Ковальчуки. Фото Instagram Николь Ковальчук
Николь и Илья Ковальчуки. Фото Instagram Николь Ковальчук
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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук пошутил о домашних тренировках со своей женой, Николь Ковальчук.

Николь Ковальчук выложила в Instagram очередное видео, в котором она выполняет различные упражнения для поддержания формы.

— Рассказывайте, тренируетесь дома? — подписала публикацию Ковальчук.

В комментариях под публикацией Илья Ковальчук в шуточной форме пожаловался на жену.

— Я пытаюсь, тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, — написал хоккеист.

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