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Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии

5 декабря 2019, 11:37
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Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды на турнир в Швейцарии, который состоится 12 и 13 декабря. Также в соревнованиях примут участие команды Швейцарии, Словакии и Норвегии.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Мск), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба — «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»).

Нападающие: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо» Мск), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба — «Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артём Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачев (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).

Тренерский штаб: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Константин Горовиков, Владимир Филатов, тренер вратарей — Александр Колобков.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/64667/

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