«Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче

«Спартак» и «Динамо» провели товарищеский матч. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил все 22 броска по своим воротам.

Отметим, что встреча проходила без зрителей по решение главного тренера «Спартака» Олега Знарка.

Хоккей

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Карсумс — 3 (Даугавиньш, Рылов), 6:05 — 1:0. Кутейкин — 1 (Талалуев), 6:41 — 2:0.

Вратари: Беспалов — Кузнецов (59:29).

Броски: 28 (5+17+6) — 22 (8+7+7).

Судьи: Гофман, Рогачев.

18 августа. Москва. «ЦСКА Арена».