«Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче
18 августа 2019, 15:05
«Спартак» и «Динамо» провели товарищеский матч. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил все 22 броска по своим воротам.
Отметим, что встреча проходила без зрителей по решение главного тренера «Спартака» Олега Знарка.
Хоккей
Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Карсумс — 3 (Даугавиньш, Рылов), 6:05 — 1:0. Кутейкин — 1 (Талалуев), 6:41 — 2:0.
Вратари: Беспалов — Кузнецов (59:29).
Броски: 28 (5+17+6) — 22 (8+7+7).
Судьи: Гофман, Рогачев.
18 августа. Москва. «ЦСКА Арена».