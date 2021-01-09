Работа в отделе хоккея «СЭ»! Ищем корреспондентов в Москве
9 января 2021, 13:05
«СЭ» ищет корреспондента-стажера для работы в отделе хоккея.
Основные требования:
— постоянное проживание в Москве или ближнем Подмосковье (обязательно)
— знание хоккейной тематики как КХЛ, так и НХЛ
— грамотный русский язык
— знание английского языка желательно
— возраст до 25 лет
— опыт работы в спортивных СМИ необязателен
Заявки можно отправлять на электронную почту artur89-ks@yandex.ru.
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