Работа в отделе хоккея «СЭ»! Ищем корреспондентов в Москве

«СЭ» ищет корреспондента-стажера для работы в отделе хоккея.

Основные требования:

— постоянное проживание в Москве или ближнем Подмосковье (обязательно)

— знание хоккейной тематики как КХЛ, так и НХЛ

— грамотный русский язык

— знание английского языка желательно

— возраст до 25 лет

— опыт работы в спортивных СМИ необязателен

Заявки можно отправлять на электронную почту artur89-ks@yandex.ru.