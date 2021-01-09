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Работа в отделе хоккея «СЭ»! Ищем корреспондентов в Москве

9 января 2021, 13:05

«СЭ» ищет корреспондента-стажера для работы в отделе хоккея.

Основные требования:

— постоянное проживание в Москве или ближнем Подмосковье (обязательно)

— знание хоккейной тематики как КХЛ, так и НХЛ

— грамотный русский язык

— знание английского языка желательно

— возраст до 25 лет

— опыт работы в спортивных СМИ необязателен

Заявки можно отправлять на электронную почту artur89-ks@yandex.ru.

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