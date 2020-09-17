Проведение мужского чемпионата мира по хоккею среди юниоров остается в планах ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение не отменять чемпионат мира по хоккею среди юниоров-2021. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Согласно тексту заявления, отмена молодежного чемпионата мира у мужчин в низших дивизионах, а также отмена юниорского чемпионата мира у женщин не повлияют на планы по проведению юниорского чемпионата мира у мужчин.

ЮЧМ-2021 планируется провести с 7 по 17 апреля 2021 года в США.