«Почему меня даже не пригласили, чтобы заслушать его отчет и дать оценку?» Экс-тренер сборной Белоруссии недоволен отставкой

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Андрей Сидоренко негативно отнесся к назначению Михаила Захарова на пост главного тренера национальной команды.

— Что тут комментировать? Еще раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной, — цитирует «Комсомольская правда» в Белоруссии" Сидоренко. — Обычно тренер делает отчет по работе, ему дают оценку. Ну выбрали Захарова и выбрали... По этому поводу ничего сказать не могу. Могу сказать только то, что я выполнил задачу, которую мне ставили — вывел сборную в элитный дивизион.

В прошлом году Захаров говорил, мол, почему тренерский совет не спросили при назначении Сидоренко. Почему сейчас Сидоренко даже не пригласили, чтобы заслушать его отчет и дать оценку? Просто люди говорят, что все надо цивилизованно решать, а на исполком даже не пригласили. За это немного обидно. Но что с этим бороться? Такова жизнь.