Олег Знарок: «Сам удивлен победам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над московским «Динамо» (2:0) рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ.

— Пять матчей «Спартака» на предсезонке — пять побед. Чем объясните?

— Ничем не объяснить, сам удивлен (смеется). Важно сейчас проверять сочетания, какие-то схемы наигрывать, большинство и меньшинство, не так много времени для этого было. Надо поймать игровой тонус. И вне зависимости от того, в каком функциональном состоянии ты бы не находился, надо «доставать» из себя во время матча. (Алексей Шевченко)