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Олег Знарок: «Не все получилось в плане селекции у «Спартака». Бюджет влияет»

18 августа 2019, 16:52
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над московским «Динамо» (2:0) рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ и селекции клуба.

— Вас не беспокоит, что слишком много возрастных хоккеистов за 30 — Кутейкин, Александр Кутузов, Илья Зубов.

— Нет. У нас хорошие возможности для ротации. Допустим, тот же Никишин будет седьмым защитником, у нас в случае матчей через день будет шанс менять других игроков обороны. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите, это важно, но это раньше, в советское время убирали из команды старых хоккеистов. Сейчас же все эти игроки прошли нормальную предсезонку сейчас, находятся в хорошем состоянии.

— Все ли получилось в плане селекции, что хотели?

— Конечно, нет, никогда не получается все по селекции, здесь и бюджет влияет. (Алексей Шевченко)

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