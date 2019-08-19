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Новой логотип ВХЛ. Лига празднует юбилей

19 августа 2019, 16:00
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Предстоящий сезон станет для Высшей хоккейной лиги десятым по счету. В рамках празднования круглой даты, ВХЛ разработала логотип юбилейного сезона. Он выполнен в виде стилизованной цифры «10» в фирменных цветах лиги с праздничной лентой, увенчанной логотипом ВХЛ, в основании эмблемы, сообщает официальный сайт лиги.

Логотип будет размещен на всех аренах Высшей хоккейной лиги, а также на шайбах и полиграфической продукции. В юбилейном сезоне под эгидой ВХЛ выступят 34 клуба из четырех стран.

Дополнительная информация

http://www.vhlru.ru/lenta/293870/

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