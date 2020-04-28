Хабибулин рассказал, как отстоял на «ноль» в великом четвертьфинале Олимпиады против Чехии

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью «СЭ» вспомнил о четвертьфинальном матче Олимпиады-2002 с Чехией. Голкипер сыграл на «ноль» и помог своей команде победить со счетом 1:0.

— Ваш блестящий матч с чехами в четвертьфинале Олимпиады-2002, когда сборная России победила 1:0, — воспоминание на всю жизнь. Это было вдохновение, серьезная подготовка или что-то еще?

— Прежде всего подготовка. Вечером до игры у нас было собрание, мы все посмотрели: как действует соперник, его основные комбинации, разбирали вратаря Гашека. В качестве дополнительной мотивации был еще 5-минутный фрагмент из одного фильма. Если с первого периода сразу входишь в игру и загружен работой, то появляется чувство, что тебе все дается легко. Тогда и складывается ощущение, что много пропущенных голов сегодня не будет. Точно свои ощущения не помню, но, возможно, с чехами так и произошло. А еще в таких матчах происходят знаковые события. Во втором периоде мы выстояли «три на пять». Чем дольше у тебя получается, тем больше появляется веры в то, что соперник ничего не сделает.

«Жалею, что не поехал на Олимпиаду в Нагано. Надо было за страну отыграть». Тизер большого интервью Хабибулина