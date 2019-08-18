Евгений Свечников успеет восстановиться к открытию тренировочного лагеря «Детройта»

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников восстанавливается после травмы колена. Он будет готов принять участие в тренировочном лагере команды, который откроется в сентябре, сообщает The Detroit News.

«Колено чувствует себя лучше. Но еще не восстановилось на 100 процентов. Не уверен, что буду в оптимальной форме к тренировочному лагерю, но выйти на лед уже смогу», — заявил Свечников.

22-летний россиянин пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва связок колена и последующей операции.