Чехия победила Швецию на Кубке Карьяла, Яшкин и Викстранд забили по голу

Сборная Чехии в матче Кубка Карьяла победила команду Швеции — 3:1. В составе хозяев отличились форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, Ян Коварж и Михал Ржепик. У шведов забил защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд.

Ранее сборная Финляндии победила команду России — 4:3.

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Кубок Карьяла

Чехия — Швеция — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Яшкин — 1 (Крейчик), 24:47 — 1:0. Викстранд — 1 (Редин), 30:50 — 1:1. Коварж — 1 (бол., Нестрашил), 34:36 — 2:1. Ржепик — 1 (п.в., Нестрашил), 58:12 — 3:1.

Вратари: Вилл — Рейдеборн (57:40 — 58:12, 58:24).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 31 (7+17+7) — 22 (3+6+13).

Судьи: Морозов, Фатеев.

7 ноября. Лександ. Tegera Arena.