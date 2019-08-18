«Авангард» встретится с болельщиками в Омске перед началом сезона

27 августа в Омской крепости пройдет презентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ. В ходе мероприятия будут разыграны поездки в Балашиху на домашний матч команды, сообщает Twitter омичей.

Омск, перед новым сезоном «ястребы» приедут домой — встретиться с тобой!



27 августа в Омской крепости состоится презентация команды «Авангард» перед сезоном @khl 2019/20!



Активности, призы, розыгрыш поездок в Балашиху на матч, встреча с любимыми игроками и концерт группы PIZZA! pic.twitter.com/W88w2gTRqT — ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 18, 2019

Напомним, что «Арена-Омск», на которой прежде «Авангард» проводил домашние игры, начала разрушаться и была признана аварийной. Из-за этого омский клуб был вынужден переехать в подмосковную Балашиху.