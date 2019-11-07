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Александр Кадейкин: «В сборной России хорошая банда собралась»

7 ноября 2019, 19:01
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Нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Александр Кадейкин поделился мнением о главном тренере национальной команды Алексее Кудашове, под руководством которого работал еще в «Атланте». Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября 2019 года в Хельсинки.

— Если копнуть поглубже, у нас в сборной вообще такая хорошая банда собралась: Никита Сошников, Ярослав Дыбленко, я, в тренерском штабе — Алексей Николаевич и Сан Саныч Савченков, — цитирует Кадейкина News.ru. —  Все в свое время работали вместе в «Атланте», все друг друга отлично знают. Но мне сложно судить, какие принципы сейчас использует в работе Кудашов, потому что я давно не тренировался под его руководством, и сейчас мы только-только собрались вместе. Но я не думаю, что сейчас рисунок игры и требования Алексея Николаевича каким-то образом изменились. Они всем нам хорошо знакомы, и мы знаем, чего ожидать в сборной. Поэтому, думаю, это даст возможность намного легче и быстрее адаптироваться в национальной команде при её новом главном тренере.

Кубок Карьяла — хороший шанс заявить о себе, но нужно двигаться шаг за шагом. Если вспомнить прошлый сезон, мы также ездили в составе российской сборной на первый этап Евротура, и затем многие из этих ребят выступали и на Кубке Первого канала. Но в данный момент, как мне кажется, думать об этом не следует. Есть конкретный турнир в Хельсинки, на котором и нужно полностью сконцентрировать свое внимание.

Дополнительная информация

https://news.ru/hockey/kadejkin-esli-smotret-daleko-vperyod-mozhno-upustit-vazhnoe-zdes-i-sejchas/

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