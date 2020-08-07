В МХЛ в новом сезоне сыграют 33 команды

В 12-м сезоне МХЛ примет участие 33 команды, разделенные на две конференции. В розыгрыше Кубка Харламова 2020/2021 не примут участие «ОРДЖИ Юниор» из Пекина и «Алтай» из Усть-Каменогорска. Таким образом, в Западной конференции будут сражаться 17 команд, а в Восточной — 16.

Регулярный чемпионат стартует в субботу, 5 сентября 2020 года, матчем «СКА-1946» — МХК «Динамо» и завершится 8 марта 2021 года. 16 января 2021 года состоится матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков чемпионата МХЛ.

Матчи второго плей-офф стартуют 10 марта со стадии 1/8 финала и завершатся не позднее 27 апреля, в зависимости от количества матчей в ходе финальной серии Кубка Харламова. 10 марта плей-офф начнется четырьмя матчами представителей Восточной конференции. Запад стартует днем позже.

Игры распределены по 179 дням. Количество пауз между игровыми днями сократилось по сравнению с прошлым сезоном. Трехдневный перерыв запланирован на новогодние праздники и четырехдневный — на матч за Кубок Вызова.

Каждая команда Восточной конференции сыграет по 60 матчей, команды Запада — 64. Итоговое место в общей таблице будет учитываться по проценту набранных очков. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 1024 встречи.

В связи с уходом «Алтая» на Востоке изменились пары команд, объединенные по территориальному принципу. «Омские ястребы» теперь объединены со «Снежными барсами», а «Тюменский легион» — с «Мамонтами Югры». На Западе новичок МХК «Академия Михайлова» был объединен с МХК «Спартак».

Полный календарь матчей МХЛ сезона-2020/21