«СКА-1946» забросил восемь шайб в ворота «Русских витязей»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «СКА-1946» со счетом 8:0 разгромил «Русских витязей». В другом поединке «Сибирские снайперы» победили «Стальных лис» — 5:2.
Хоккей
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«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Жеребкин — 9 (Нуруллин, Курилкин), 5:12 — 1:0. Бозунов — 13 (Долишня, Купцов), 8:45 — 2:0. Бозунов — 14 (бол., Долишня, Баснев), 21:04 — 3:0. Агеев — 6 (Пяткин, Ахметвалиев), 30:00 — 4:0. Москалев — 5 (Бозунов, Баснев), 40:36 — 5:0. Клавдиев — 10 (Е. Буяльский, Сергиевский), 57:46 — 5:1.
Вратари: Колупаев (Кузьменко, 40:00) — Пакин (Зиновенко, 41:21).
Судьи: Хуторов, Шевчук.
5 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Тайфун» (Уссурийск) — «ХК Рига» (Рига) — 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)
Голы: Лапшин — 18 (Трапезников), 23:41 — 1:0. Козлов — 7 (Лапшин, Трапезников), 27:31 — 2:0. Елизаров — 8 (Рогозин), 28:55 — 3:0. Синегубов — 8 (Лигис), 42:41 — 3:1. Минтаутишкис — 4, 45:00 — 3:2. Галимов — 7 (бол., Н. Матейко), 50:50 — 3:3. Трапезников — 5, 54:42 — 4:3.
Вратари: Синегубкин — Бруверис (59:12).
Судьи: Абросимов, Анисимов.
5 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы: Овчинников — 13 (Затонских, Юров), 3:12 — 1:0. Никишанин — 17 (Ромаев, Затонских), 8:06 — 2:0. Дубакин — 11 (Ромаев), 35:53 — 3:0. Овчинников — 14 (Потапов, Юров), 37:29 — 4:0. Шешин — 23 (Олейников, Мозякин), 51:35 — 4:1. Шешин — 24 (бол., Хайруллин), 57:24 — 4:2. Давыдов — 7 (п.в., Затонских), 58:15 — 5:2.
Вратари: Щербаков — Шашков (56:46 — 57:24, 57:47 — 58:15).
Судьи: Кондратьев, Косарезов.
5 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Омские ястребы» (Омск) — «Толпар» (Уфа) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Варлов — 5 (Амиров, Алалыкин), 31:47 — 0:1. Алалыкин — 13 (Пустозеров), 48:23 — 0:2. Заседа — 5 (Яремчук, Аликов), 49:20 — 1:2. Аймурзин — 18, 58:18 — 1:3.
Вратари: Дубровский (58:49) — Брагинский.
Судьи: Кеслер, Лерке.
5 января. Омск. Хоккейная академия «Авангард».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Захаров — 8 (Бухаров), 1:29 — 0:1. Филатов — 1 (Тиханович), 12:52 — 1:1. Бухаров — 20 (Лоза), 36:29 — 1:2. Захаров — 9 (бол., Бухаров, Зайцев), 37:28 — 1:3. Захаров — 10 (Лоза), 43:59 — 1:4. А. Пылаев — 7 (Цибин, Волков), 45:45 — 2:4. Лоза — 12 (Захаров), 57:54 — 2:5.
Вратари: Ткачук — Романов.
Судьи: Вахитов, Литвинов.
5 января. Тюмень. Дворец спорта.
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Катаев — 6 (Зеленов, Борисов), 19:19 — 1:0. Кабуш — 6 (бол., Танков, Горбушин), 33:18 — 2:0. Хремкин — 5 (Кузьмин, Сапельников), 41:51 — 3:0. Новрузов — 17 (Маклозян, Чуркин), 49:27 — 3:1.
Вратари: Обыскалов — Канаев (58:54).
Судьи: Жаирбаев, Рассказов.
5 января. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Русские витязи» (Чехов) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
Голы: Рычков — 6 (Манин), 15:07 — 0:1. Поляков — 5 (Алтыбармакян), 17:08 — 0:2. Градович — 3 (Шеховцов, Рычков), 24:33 — 0:3. Поляков — 6 (мен.), 36:59 — 0:4. Семыкин — 8 (бол., Галушкин, Шеховцов), 45:07 — 0:5. Алтыбармакян — 13 (бол., Хуснутдинов, Семыкин), 48:21 — 0:6. Алтыбармакян — 14, 52:02 — 0:7. Галиуллин — 6 (Жук, Цыплаков), 56:19 — 0:8.
Вратари: В. Зайцев — Д. Николаев.
Судьи: Багров, Ведерников.
5 января. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«Красная Армия» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Пугачев — 14 (Чабан), 10:59 — 1:0. Полтапов — 3 (Кузьминов), 21:39 — 2:0. Чабан — 2 (Пугачев, Корешков), 23:08 — 3:0. Федоров — 21 (Капустин, Егоров), 27:50 — 3:1. Корешков — 8 (Пугачев), 47:27 — 4:1.
Вратари: Скотников — Виноградов.
Судьи: Красотин, Пронских.
5 января. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Капитан» (Ступино) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Кулаковский — 3 (Мошкин, Кисаков), 4:03 — 0:1. Тютчев — 11 (Казаков), 14:18 — 1:1. Аланов — 1 (Прибыльский), 21:28 — 1:2. Тринеев — 9 (Злодеев), 34:21 — 1:3. Дидковский — 14 (Злодеев), 58:10 — 1:4.
Вратари: Плешков — Моторыгин.
Судьи: Коршак, Купцов.
5 января. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Ладья» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Морозов — 10 (бол., Юзленко, Шавин), 16:20 — 1:0. Смирнов — 1 (Мутовин), 23:00 — 2:0. Давыдов — 8 (бол., Никулин), 32:43 — 3:0.
Вратари: Громовик — Забродин.
Судьи: Бакин, Гайнуллин.
5 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.