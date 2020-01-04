«СКА-1946» уверенно обыграл «Русских витязей» в МХЛ

В рамках регулярного чемпионата Париматч МХЛ состоялось сразу 11 матчей. В их числе встреча лидера западной конференции — «СКА-1946» и «Русских витязей».

Армейцы одержали гостевую победу со счетом 4:1. Теперь у «СКА-1946» 77 очков после 41 матча.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «ХК Рига» (Рига) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лапшин — 17 (Барабаш), 10:04 — 1:0. Федоров — 8 (Галимов), 27:44 — 1:1. Трапезников — 4 (Козлов), 37:18 — 2:1. Козлов — 6 (п.в., Долотов), 59:40 — 3:1.

Вратари: Шаров — Бруверис (58:42 — 59:40).

Судьи: Абросимов, Анисимов.

4 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Морозов — 6, 2:48 — 1:0. Селиванов — 5 (Худобин, Рудаков), 12:53 — 2:0. Абрамов — 6 (бол., Нероев, Зиновьев), 21:42 — 2:1. Зиновьев — 16, 32:42 — 2:2. Абрамов — 7 (бол., Аксенов, Нероев), 40:53 — 2:3.

Вратари: Кузнецов (59:27) — Селиверстов (Горбунов, 12:53).

Судьи: Морозов, Шмаков.

4 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Потапов — 20 (Юров, Овчинников), 8:14 — 1:0. Ромаев — 14 (Никишанин, Дубакин), 36:21 — 2:0. Пятин — 9 (Хайруллин), 46:27 — 2:1. Юров — 13 (Ефремов, Овчинников), 55:41 — 3:1. Юров — 14 (п.в., Ромаев), 57:57 — 4:1.

Вратари: Щербаков — Шашков (57:46 — 57:57).

Судьи: Кондратьев, Косарезов.

4 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Бозунов — 12 (мен., Баснев), 41:18 — 1:0. Корбит — 8 (бол., Е. Буяльский, Клавдиев), 41:47 — 1:1. Глухарев — 9 (Жеребкин, Ахметвалиев), 57:59 — 2:1.

Вратари: Колупаев — Зиновенко (59:40).

Судьи: Хуторов, Шевчук.

4 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: Воробьев — 8 (Тимошенко, Ширгазиев), 8:12 — 1:0. Ширгазиев — 12 (Воробьев, Попов), 16:34 — 2:0. Паранин — 24 (Полькин, Торопов), 30:39 — 2:1. Савчик — 8 (Ширгазиев, Попов), 37:13 — 3:1. Чусовитин — 8 (Сенотов), 37:33 — 4:1. Ежов — 14 (Шигаев), 38:45 — 5:1.

Вратари: Кузмаул — Озолин (Шакиров, 37:33).

Судьи: Гайсин, Мельников.

4 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Ирбис» (Казань) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Булатов — 8 (Ситдиков, Климов), 9:59 — 1:0. Петров — 5 (Галкин, Терлецкий), 12:19 — 1:1. Мухин — 11 (Галиаскаров), 32:06 — 2:1.

Вратари: Ахтямов — Бородкин (59:06).

Судьи: Анкудинов, Глазырин.

4 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Ладья» (Тольятти) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Стешенко — 17 (Симонов, Бубнов), 0:40 — 0:1. Шавин — 11 (Павликов, Баданин), 6:58 — 1:1. Никулин — 12 (Растворов, Алексеев), 18:28 — 2:1. Морозов — 9 (буллит), 21:29 — 3:1. Стешенко — 18, 39:25 — 3:2. Панчук — 8 (п.в., Алексеев), 59:05 — 4:2.

Вратари: Меньшатов — Забродин (58:43 — 59:05).

Судьи: Бакин, Гайнуллин.

4 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Русские витязи» (Чехов) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Гордин — 21 (Хуснутдинов), 3:45 — 0:1. Гордин — 22 (бол., Кровяков, Поляков), 10:53 — 0:2. Смирнов — 8 (Сараев, Волокитин), 29:17 — 1:2. Гордин — 23 (бол.), 35:20 — 1:3. Ващенко — 1, 39:59 — 1:4.

Вратари: Кочетков — Д. Николаев.

Судьи: Коршак, Пестов.

4 января. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Капитан» (Ступино) — «МХК Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Злодеев — 8, 36:10 — 0:1. Тринеев — 8 (п.в., Дидковский), 59:45 — 0:2.

Вратари: Плешков (58:46 — 59:45) — Моторыгин.

Судьи: Багров, Ведерников.

4 января. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«Красная Армия» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коробкин — 1 (Недилько, Корбит), 13:48 — 1:0. Неволин — 12 (Ощепков), 19:52 — 1:1. Чижиков — 13 (Неволин), 64:07 — 1:2.

Вратари: Скотников — Рыбалкин.

Судьи: Пронских, Саутин.

4 января. Москва. ЛДС ЦСКА.

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Анисимов — 3 (Кабуш, Горбушин), 8:11 — 1:0. Шуйдин — 9 (бол., Катаев, Борисов), 17:30 — 2:0. Лещенко — 5 (Оськин), 19:57 — 2:1. Пустовалов — 2 (п.в., Обыскалов), 59:47 — 3:1.

Вратари: Обыскалов — Куликов (59:21 — 59:47).

Судьи: Андрианов, Рассказов.

4 января. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».