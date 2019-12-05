СКА-1946 обыграл петербургское «Динамо», «Локо» разгромил «ОРДЖИ Юниор»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата Париматч МХЛ.

«СКА-1946» обыграл «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:0. Команда с 59-ю очками лидирует в Западной конференции. «Локо» выиграл у «ОРДЖИ Юниор» — 12:1. С 56 очками ярославцы идут вторыми на Западе.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Белые медведи» (Челябинск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Шабанов — 6 (бол., Ширяев, Гатиятулин), 43:34 — 1:0. Баранов — 1 (Гусев), 49:00 — 1:1. Ширяев — 4 (Мансуров), 58:45 — 2:1. Шабанов — 7 (п.в.), 59:34 — 3:1.

Вратари: Горбунов — Камышников (59:21 — 59:34).

Судьи: Косарезов, Черенков.

5 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Ладья» (Тольятти) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 4:5 (0:1, 1:2, 3:2)

Голы: Коньков — 2 (бол.), 15:22 — 0:1. Стешенко — 13 (Костенко, Торопов), 21:12 — 1:1. Юров — 7 (Потапов, Овчинников), 24:51 — 1:2. Ромаев — 13 (Опарко, Дубакин), 33:01 — 1:3. Овчинников — 11 (Юров, Потапов), 45:06 — 1:4. Рангаев — 13 (Колягин), 49:51 — 2:4. Дубакин — 8 (Борисюк, Коньков), 53:58 — 2:5. Семеновский — 6 (Пономарев, Стешенко), 55:12 — 3:5. Семеновский — 7, 56:45 — 4:5.

Вратари: Кулаков — Щербаков.

Судьи: Бакин, Ведерников.

5 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«МХК Спартак» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Кравченко — 10 (бол., Волков, Легалин), 24:21 — 1:0. Легалин — 6 (Волков, Куликов), 27:27 — 2:0. Донцов — 6 (Новрузов), 37:15 — 3:0. Авершин — 3 (бол., Чуркин, Бородаенко), 52:16 — 4:0.

Вратари: Куликов — Рыбалкин.

Судьи: Лерке, Ханов.

5 декабря. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Красная Армия» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Олейник — 1 (Коробкин), 9:43 — 1:0. Аноп — 7 (Пугачев, Корешков), 22:01 — 2:0. Лапшин — 12 (бол., Терещенко), 30:10 — 2:1. Овечкин — 8 (Терещенко), 31:46 — 2:2. Климов — 13 (Мингачев), 64:31 — 3:2.

Вратари: Скотников — Шаров.

Судьи: Чернышов, Шевчук.

5 декабря. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Русские витязи» (Чехов) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Зубов — 6 (Ершов, Гончаров), 17:51 — 1:0. Кухарев — 2 (Домничев, Саврицкий), 34:35 — 1:1. Дм. Зайцев — 7 (бол., Бардаков), 38:28 — 2:1. Зубов — 7 (п.в., Гончаров), 59:58 — 3:1.

Вратари: Шабулин — Федоров (59:43 — 59:52).

Судьи: Комаров, Майтак.

5 декабря. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Семыкин — 7, 38:40 — 0:1.

Вратари: Чуфаров (58:39) — Д. Николаев.

Судьи: Пестов, Потапов.

5 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Локо» (Ярославль) — 1:12 (1:5, 0:2, 0:5)

Голы: Смирнов — 11 (Дарьин, Манин), 2:44 — 0:1. Смирнов — 12 (Манин, Дарьин), 3:08 — 0:2. Ковалев — 1, 3:38 — 1:2. Березкин — 12, 7:18 — 1:3. Манин — 20 (Дарьин, Смирнов), 14:40 — 1:4. Ахунов — 3 (Дарьин, Манин), 16:18 — 1:5. Тювилин — 3 (Горячев, Соловьев), 23:42 — 1:6. Никулин — 7 (Денежкин, Горячев), 35:26 — 1:7. Дяденькин — 5 (Кораблев, Соловьев), 42:08 — 1:8. Смирнов — 13 (Дарьин, Дяденькин), 52:33 — 1:9. Манин — 21 (мен., Дарьин), 55:51 — 1:10. Денежкин — 4 (Горячев), 58:17 — 1:11. Соловьев — 1 (Лукичев), 59:36 — 1:12.

Вратари: Пакин (Ху Хаожань, 23:42) — Горшков (Абрамов, 34:17).

Судьи: Арзамазов, Красотин.

5 декабря. Дмитров. СК «Дмитров».

«Капитан» (Ступино) — «Крылья Советов» (Москва) — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Голы: Понкратов — 11 (Кожухов, Гараев), 1:05 — 1:0. Рыбин — 2 (Ерофеев, Крощинский), 12:28 — 2:0. Гараев — 12 (Казаков, Рогушин), 20:48 — 3:0. Зубчинский — 8 (Гуськов, Кашафетдинов), 25:06 — 3:1. Алиев — 3 (Филиппов), 27:13 — 4:1. Понкратов — 12 (Гараев, Кожухов), 33:24 — 5:1. Тютчев — 8, 45:24 — 6:1. Тютчев — 9 (Алиев, Рогушин), 53:57 — 7:1.

Вратари: Скляр — Попов (Кадочников, 20:48).

Судьи: Зосимов, Хуторов.

5 декабря. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Брызгалов — 6 (Мачулин, Гофман), 13:08 — 0:1. Сычев — 1 (Цехановский, Дишковский), 30:33 — 1:1. Тринеев — 3 (Мачулин, Брызгалов), 41:28 — 1:2.

Вратари: Обыскалов (59:44) — Куликов.

Судьи: Кондратьев, Мелихов.

5 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».