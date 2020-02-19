«СКА-1946» обыграл «Динамо» и одержал восьмую победу подряд
Лидер Западной конференции «СКА-1946» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ обыграл «Динамо» — 3:2. Питерская команда одержала восьмую победу подряд.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Белые медведи» (Челябинск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)
Голы: Лукин — 17 (бол., Жиляков, Ширяев), 7:31 — 1:0. Абрамов — 12 (Шабанов), 12:47 — 2:0. Гибадуллин — 1 (Емелин), 17:39 — 2:1. Горюнов-Рольгизер — 5 (Яковлев, Другаля), 18:29 — 3:1. Мансуров — 2 (Кадышев), 18:47 — 4:1. Аксенов — 8 (Шабанов), 21:57 — 5:1. Гаврилов — 2, 23:22 — 5:2. Шварев — 15 (Ширяев, Лукин), 40:40 — 6:2. Лукин — 18 (Ширяев), 44:03 — 7:2. Паранин — 31 (Шутов, Буцаев), 44:49 — 7:3. Буцаев — 16 (бол., Михайлов, Шутов), 57:12 — 7:4.
Вратари: Селиверстов (18:26 — 18:29) — Шакиров.
Судьи: Купцов, Макашов.
19 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Спутник» (Альметьевск) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы: Варагян — 13 (Пензин), 5:27 — 1:0. Платонов — 9 (бол., Шешин, Гусев), 20:56 — 2:0. Платонов — 10 (бол., Шешин, Хайруллин), 36:01 — 3:0. Хайруллин — 5 (бол., Шешин), 37:28 — 4:0. Вяткин — 6 (Сизиков), 51:08 — 4:1. Платонов — 11 (Пятин), 58:53 — 5:1. Фадеев — 11 (Окружнов), 59:51 — 5:2.
Вратари: Камышников — Косицких (Насыров, 37:28).
Судьи: Томилов, Фатихов.
19 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Голы: Сатаров — 10 (бол.), 4:21 — 1:0. Петров — 16 (Стальнов), 12:28 — 1:1. Цыбин — 11 (Павликов, Копылов), 14:35 — 1:2. Сатаров — 11 (бол., Литвинов, Аксененко), 21:07 — 2:2. Алексеев — 16 (Растворов, Цыбин), 30:46 — 2:3. Растворов — 9 (Юзленко, Цыбин), 31:03 — 2:4. Загидулин — 10 (Юдин, Рассохин), 36:09 — 3:4. Павликов — 4 (мен., п.в., Стальнов), 59:22 — 3:5.
Вратари: Кузнецов (58:28 — 59:22) — Громовик.
Судьи: Майтак, Меньших.
19 февраля. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Ирбис» (Казань) — 5:4 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Овчинников — 24 (Никишанин, Затонских), 3:27 — 1:0. Коньков — 3 (Овчинников, Никишанин), 6:01 — 2:0. Борисюк — 2 (Попов, Левченко), 8:15 — 3:0. Дубакин — 19 (Никишанин, Овчинников), 17:54 — 4:0. Комков — 17 (мен.), 35:37 — 4:1. Лачинов — 1 (Четвериков, Климов), 38:16 — 4:2. Галимзянов — 19 (Четвериков), 53:32 — 4:3. Купчихин — 6 (бол., Булатов, Комков), 58:21 — 4:4. Дубакин — 20, 63:26 — 5:4.
Вратари: Щербаков — Ахтямов (Мосин, 3:18, Ахтямов, 8:15).
Судьи: Саутин, Степанищев.
19 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Руденко — 15 (Павлюк, Файзуллин), 2:13 — 0:1. Чусовитин — 12, 5:55 — 0:2. Ежов — 22, 20:52 — 0:3. Сенотов — 9 (Быков), 24:07 — 0:4. Черников — 2 (бол., Руденко, Дрягилев), 49:39 — 0:5.
Вратари: Мейдер (Нурек, 24:07) — Кузмаул.
Судьи: Арзамазов, Гайсин.
19 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Баринов — 4 (Брызгалов), 19:25 — 0:1. Гордин — 37 (Манин), 39:57 — 1:1. Кирсанов — 4 (бол., Хуснутдинов, Рычков), 41:58 — 2:1. Гордин — 38 (мен., Цыплаков), 46:17 — 3:1. Михайлов — 7 (Лазутин), 58:55 — 3:2.
Вратари: Д. Николаев — Моторыгин (58:34 — 58:55, 59:11).
Судьи: Кондратьев, Пронских.
19 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».