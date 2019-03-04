Определились все участники плей-офф МХЛ

Состоялись матчи предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата МХЛ. По его итогам определились все участники плей-офф. В первом раунде победитель регулярки на "Западе" "СКА-1946" сыграет со "СКА-Варягами", питерское "Динамо" встретится со "Спартаком", "Локо" - с "Русскими витязями", а "Красная Армия" - с "Алмазом".

На "Востоке" регулярный сезон уже завершен.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Голы: Гордин - 16 (бол., Басистый, Проскурнин), 11:12 - 1:0. Венгрыжановский - 3 (Шавин, Почивалов), 12:52 - 1:1. Зоркин - 4 (бол., Галенюк), 41:50 - 2:1. Поляков - 11 (Гордин), 42:10 - 3:1. Бедняков - 4 (бол., Шавин, Венгрыжановский), 51:23 - 3:2. Кирьянов - 1 (Яровинский, Шарпанских), 53:11 - 4:2. Грязнов - 9 (мен., п.в.), 59:43 - 5:2.

Вратари: Аскаров - Андреев (58:44 - 59:43).

"Спартак" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Е. Белов - 2 (Клепко), 14:15 - 1:0. Цыплаков - 1 (Круженков), 24:33 - 2:0. Миллер - 8 (Корчагин), 38:36 - 3:0.

Вратари: Куликов - Черепанов (Чечелев, 40:00).

"Красная Армия" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Корбит - 9 (Недилько), 12:26 - 1:0. Черный - 6 (Хулапов, Солопанов), 19:26 - 2:0. Гопиенко - 2 (Чуйков, Залитов), 33:12 - 2:1. Климов - 29 (Соркин), 56:58 - 3:1. Крамаренко - 5 (Залитов, Мерецкий), 59:08 - 3:2.

Вратари: Лозебников - А. Мартынов.

"Динамо" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Бицадзе - 3 (Круглов), 0:34 - 1:0. Жолобов - 13, 26:59 - 1:1. Круглов - 7 (Гофман, Бицадзе), 28:41 - 2:1. Грищенко - 4 (бол., Дидковский, Семенеко), 31:19 - 3:1. Купцов - 2 (Островский), 35:36 - 3:2. Донцов - 6 (Авксентьев, Островский), 56:13 - 3:3. Дробин - 20, 61:44 - 3:4.

Вратари: Райко - Булыгин.

"Крылья Советов" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Голы: Казаков - 9 (Жилин), 5:28 - 0:1. Одиноков - 4 (Клавдиев), 7:13 - 1:1. Меркулов - 21 (Гараев, Понкратов), 16:41 - 1:2. Сивчук - 3 (Дан. Соловьев, Курбатов), 43:10 - 2:2. Жилин - 13 (Казаков, Мальцев), 51:51 - 2:3. Меркулов - 22 (п.в., Гараев), 59:51 - 2:4.

Вратари: Мельников (58:36 - 59:51) - Ахметов.

"Рига" - "Атланты" (Мытищи) - 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Голы: Д. Берзиньш - 2 (Карклс), 6:30 - 1:0. Христов - 5 (Сотский), 8:12 - 1:1. Д. Берзиньш - 3 (Карклс, Буцениекс), 13:10 - 2:1. Шакиров - 9 (Царев, Погонченков), 14:18 - 2:2. Буцениекс - 3 (Гринбергс), 15:06 - 3:2. Рокис - 4 (Буцениекс), 34:54 - 4:2. Царев - 14 (Шакиров), 35:40 - 4:3. Полцс - 11 (бол., Синегубов, Бергманис), 47:57 - 5:3.

Вратари: Бруверис - Клоберданец (58:58).